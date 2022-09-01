«Хозяин жизни». Юлия Ступак выложила милые фотографии с двухлетним сыном

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала свежие фотографии в своих социальных сетях. На снимках спортсменка изображена со своим двухлетним сыном Арсением. Муж Ступак и отец ребёнка — российский лыжник Никита Ступак.

«Хозяин этой жизни», — подписала она одну из фотографий.

Фото: из личного архива юлии ступак

Фото: из личного архива юлии ступак

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.

Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки: