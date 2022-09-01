В FIS отреагировали на предложение Йоханнеса Клебо допускать частные команды на ЧМ
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В Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали предложение пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо предложил допускать на чемпионат мира частные команды, подобно тому, как это происходит в велоспорте. По словам FIS, такое предложение не будет реализовано на практике.
«Структура FIS заключается в том, что спортсмены на соревнованиях представляют страну, действующим паспортом которой они обладают, что позволяет им иметь личный код FIS, который напрямую связан с их национальной лыжной ассоциацией. Не предполагается, что эта структура изменится», — приводит слова представителя FIS ТАСС.
Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки:
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