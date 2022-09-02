Степанова — о предложении от иностранца выйти замуж: спасибо, мы и так вернемся

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова рассказала о предложении выйти замуж, которое получила от иностранного подписчика в социальной сети.

«Тут предлагают радикально решить вопрос допуска/недопуска к международным стартам. Выходи, говорит, за меня, крепкого финского парня. Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное, оно ближе, понятнее, приятнее», — написала Вероника Степанова в своём телеграм-канале.

«Выходи за меня замуж, и ты сможешь выступать на международных соревнованиях. Я помогу тебе, у меня есть связи в России», — приводит текст полученного сообщения спортсменка.

Напомним, российских спортсменов отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине.