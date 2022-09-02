Юлия Ступак: такое ощущение, что меня огрели мешком по голове

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка дала понять, что неважно себя чувствует.

«Я, конечно, дико извиняюсь, но ощущение такое, что меня огрели мешком по голове. Ретро-меркурий, это ты? Или что там сейчас за катаклизмы? Или Эльбрус просто выходит так?» — написала Ступак в своих социальных сетях, прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: из личного архива юлии ступак

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.

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