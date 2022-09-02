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Елена Вяльбе отреагировала на слова Александра Большунова о желании сыграть в гольф

Елена Вяльбе отреагировала на слова Александра Большунова о желании сыграть в гольф
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе прокомментировала слова трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов изъявил желание попробовать свои силы в гольфе.

«Прекрасно! Пусть пробует себя и в гольфе. Это, конечно же, не возбраняется», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

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