Елена Вяльбе отреагировала на слова Александра Большунова о желании сыграть в гольф
Поделиться
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе прокомментировала слова трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов изъявил желание попробовать свои силы в гольфе.
«Прекрасно! Пусть пробует себя и в гольфе. Это, конечно же, не возбраняется», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
Фрида Карлссон бросает топор в мишень:
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
15:54
-
14:14
-
13:54
- 1 сентября 2022
-
13:30
-
12:46
-
11:44
-
10:36
- 31 августа 2022
-
20:08
-
16:10
-
12:50
-
10:58
-
10:21
- 30 августа 2022
-
22:08
-
21:33
-
20:18
-
15:50
-
12:17
-
09:48
-
07:30
- 29 августа 2022
-
11:05
-
09:15
-
09:11
-
08:07
- 28 августа 2022
-
16:45
-
16:31
-
15:56
-
15:55
-
15:34
-
14:59
-
14:53
-
11:26
-
11:19
-
10:37
- 27 августа 2022
-
18:59
-
16:27
Партнерский контент