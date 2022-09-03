«Стараюсь не быть слишком сентиментальной». Эйлин Гу поблагодарила за поздравления

Двукратной олимпийской чемпионке китайской фристайлистке Эйлин Гу сегодня, 3 сентября, исполнилось 19 лет. Спортсменка поблагодарила за поздравления в социальной сети.

«Просыпаться с поздравлениями с днём рождения на больших экранах и рекламных щитах на Таймс-сквер, в Пекине, Шанхае, Ханчжоу, Вэньчжоу и других местах — это, пожалуй, самая безумная вещь, которая когда-либо случалась со мной. Тем, благодаря кому это произошло (и всем остальным, кто публиковал посты и писал сообщения), — очень большое спасибо.



Я стараюсь не быть слишком сентиментальной в интернете, но этот год одновременно был и лучшим, и самым сложным годом в моей жизни. Как в лыжном спорте, так и в личной жизни я сталкивалась с одними из самых тяжёлых неудач, моментами сомнений и периодами безмерного давления. Несмотря на то что я многим не делюсь в социальных сетях, я хочу выразить свою благодарность за бесконечную поддержку и множество ободряющих сообщений. Они действительно позволили мне пройти через многое», — написала Эйлин Гу в социальной сети.