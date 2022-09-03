Лыжник Сергей Устюгов рассказал о ближайших тренировочных планах

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о тренировочных планах на ближайшее будущее.
До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России. К новому сезону Сергей готовился в группе Егора Сорина, но спустя некоторое время принял решение уйти на самоподготовку.
«Отвечу на самые частые вопросы. В Тюмень на сбор я планирую заехать 9 сентября. Сейчас у меня междусборье, провожу его в Анапе со своей семьёй. Немного тренируюсь.
В Ижевске не участвовал в гонке на роллерах — прихватило спину. И долго проходила, поэтому тренировался, катался на велосипеде. Вроде всё», — написал Устюгов в своём телеграм-канале.
30-летний Сергей Устюгов — олимпийский чемпион Игр-2022 в эстафете, двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.
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