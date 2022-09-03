Дальквист и Тёугбёль выиграли масс-старт с выбыванием на фестивале Фуркада

На лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция) прошли мужской и женский масс-старты с выбыванием. Победы в гонках с общего старта одержали шведка Майя Дальквист и норвежец Ховард Солос Тёугбёль.

Лыжероллеры. Nordic Festival. Анси, Франция

Масс-старт с выбыванием. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 23.12,7

2. Виктория Карл (Германия) +0,4

3. Надине Фендрих (Швейцария) +0,9

4. Лена Кентен (Франция) +1,9

5. Флора Дольчи (Франция) +2,1

6. Корали Бентс (Франция) +4,9

Масс-старт с выбыванием. Мужчины

1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 24.05,9

2. Рено Же (Франция) +0,7

3. Жуль Шаппа (Франция) +0,8

4. Михал Новак (Чехия) +3,6

5. Федерико Пеллегрино (Италия) +5,1

6. Арно Шотем (Франция) +5,7