Дальквист и Тёугбёль выиграли масс-старт с выбыванием на фестивале Фуркада
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На лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция) прошли мужской и женский масс-старты с выбыванием. Победы в гонках с общего старта одержали шведка Майя Дальквист и норвежец Ховард Солос Тёугбёль.
Лыжероллеры. Nordic Festival. Анси, Франция
Масс-старт с выбыванием. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 23.12,7
2. Виктория Карл (Германия) +0,4
3. Надине Фендрих (Швейцария) +0,9
4. Лена Кентен (Франция) +1,9
5. Флора Дольчи (Франция) +2,1
6. Корали Бентс (Франция) +4,9
Масс-старт с выбыванием. Мужчины
1. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 24.05,9
2. Рено Же (Франция) +0,7
3. Жуль Шаппа (Франция) +0,8
4. Михал Новак (Чехия) +3,6
5. Федерико Пеллегрино (Италия) +5,1
6. Арно Шотем (Франция) +5,7
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