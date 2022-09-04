Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Наше самое лучшее время». Анна Большунова показала фото с мужем во время беременности

«Наше самое лучшее время». Анна Большунова показала фото с мужем во время беременности
Комментарии

Анна Большунова опубликовала снимок из фотосессии во время беременности. Супруги Большуновы позируют, стоя боком к камере. Анна в купальнике, Александр раздет по пояс. Контровой свет подчёркивает очертания фигур мужчины и женщины, находящейся на позднем сроке беременности. Александр бережно поддерживает округлившийся живот Анны.

«Наше самое лучшее время», — написала Большунова в соцсетях.

27 августа в семье трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова родился первый ребёнок — дочь Ева. Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. Лыжница Жеребятьева после свадьбы взяла фамилию мужа.

Кроме олимпийских медалей, в активе Большунова золото чемпионата мира – 2021 в скиатлоне, два «Больших хрустальных глобуса» и два трофея победителя лыжной многодневки «Тур де Ски».

Новость по теме
Жена Александра Большунова выложила фото из роддома
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022