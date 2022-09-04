«Большой палец вниз». Шведская лыжница Рибом раскритиковала новые правила

Шведская лыжница Эмма Рибом раскритиковала новые правила, согласно которым с сезона-2022/2023 мужчины и женщины будут бегать равные по длине дистанции.
Ранее мужчины бежали на 15, 30 и 50 км, а женщины — 10, 15 и 30 км. Теперь для всех одинаковые дистанции — 10, 20 и 50 км. Решение было принято, несмотря на то что 88% процентов лыжниц выступали против новых правил.
«Честно говоря, я бы не хотела, чтобы у нас были одинаковые дистанции. Думаю, хорошо, как было раньше. Если бы было можно, я бы предпочла как можно больше разнообразных дистанций – длинных и коротких. И вовсе не обязательно, чтобы они были одинаковыми для женщин и мужчин. Сама я одинаково хорошо себя чувствую как на 10, так и на 20 км. Но для поднятия интереса к спорту разнообразие было бы лучше», — приводит слова Рибом Expressen.
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