«Самая заветная мечта сбывается». Ийво Нисканен сообщил, что впервые станет отцом

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен сообщил приятную новость фанатам. Спортсмен и его жена Саана впервые готовятся стать родителями.

Нисканен опубликовал совместные фото с женой, на которых также можно заметить фото со скрининга.

«1+1=3. Самая заветная мечта сбывается», — подписал фото Нисканен, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Ийво Нисканена

Фото: из личного архива Ийво Нисканена

Фото: из личного архива Ийво Нисканена

В комментариях Нисканена поздравили сестра Кертту и коллеги: Вильям Порома, Криста Пярмякоски и другие.

Ранее впервые стал отцом трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира россиянин Александр Большунов. Супруга Анна подарила ему дочь, которую назвали Ева.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 30-летний Нисканен завоевал три награды: золото в классической «разделке», серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне.