Большунов стал героем шоу Нагорного. Александр попробовал себя в спортивной гимнастике

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал героем нового выпуска шоу «Обмен спортом», которое выходит на YouTube-канале победителя Олимпиады-2020 в командном турнире, трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

«Король лыж!!! Приятного просмотра!» — предвосхитил выпуск Нагорный.

Видео доступно на YouTube-канале Никиты Нагорного.

Напомним, суть шоу Нагорного заключается в том, что он пробует себя в виде спорта, к которому имеет отношение его гость, и, наоборот, герой выпуска берёт уроки спортивной гимнастики. Концепция построена на соревновательном духе. Учитывая, что сейчас не сезон для лыжных гонок, Большунов провёл тренировку с Нагорным на лыжероллерах.