Большунов стал героем шоу Нагорного. Александр попробовал себя в спортивной гимнастике
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал героем нового выпуска шоу «Обмен спортом», которое выходит на YouTube-канале победителя Олимпиады-2020 в командном турнире, трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.
«Король лыж!!! Приятного просмотра!» — предвосхитил выпуск Нагорный.
Видео доступно на YouTube-канале Никиты Нагорного.
Напомним, суть шоу Нагорного заключается в том, что он пробует себя в виде спорта, к которому имеет отношение его гость, и, наоборот, герой выпуска берёт уроки спортивной гимнастики. Концепция построена на соревновательном духе. Учитывая, что сейчас не сезон для лыжных гонок, Большунов провёл тренировку с Нагорным на лыжероллерах.
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