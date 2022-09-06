Большунов — о контакте с Клебо: сейчас нужно соблюдать дистанцию, а он полез ко мне

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов в рамках YouTube-шоу Никиты Нагорного «Обмен спортом» разобрал скандальный инцидент на финише марафона на чемпионате мира – 2021 с участием норвежца Йоханнеса Клебо.

Нагорный: часто ли ломаешь палки на соревнованиях?

Большунов: и на соревнованиях такое бывает. Да, такое недавно было, но там как бы я не сам поставил, а мою руку сбили, и она попала между лыж.

Нагорный: кто сбил?

Большунов: (смеётся).

Нагорный: скажи мне адрес, я ростовским пацанам наберу, мы решим этот вопрос.

Большунов: Басте?

Нагорный: (смеётся) Василий Михайлович, ну не красиво, пацанам нашим палки ломают, а мы отсиживаемся. Ну ладно, расскажи мне эту историю.

Большунов: это было на финише, на чемпионате мира, так-то немного прошло времени, мы бежали 50 километров классикой. И уже финишная прямая, я находился впереди на спуске шёл на финишную прямую. И, получается, я занимал правую лыжню, и ту же занимал мой соперник (смеётся) постоянный Йоханнес, он накатывал сзади. Можно сказать, мы пытались поделить одну лыжню, и, когда стали толкаться, он, получается, меня рукой задел. Правила есть, но они постоянно трактуются по-разному.

Нагорный: а как бы ты поступил на его месте?

Большунов: на самом деле, сейчас желательно прямо вообще не соприкасаться и не подъезжать друг к другу близко, потому что это сразу либо его снимут, либо меня. Тем более сейчас коронавирус, нужно соблюдать дистанцию, а он полез ко мне.