Федерация обвинила в безответственности 4 россиян-лыжников, пропустивших допинг-контроль

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский назвал безответственностью и невнимательностью пропуск допинг-контроля четырьмя спортсменами. Допинг-контроль пропустили прыгунья с трамплина Софья Тихонова и двоеборцы Мария Кузьмина, Анастасия Гончарова и Виталий Иванов. Все спортсмены в наказание получили так называемые флажки.

«Какая-то безответственность и невнимательность со стороны спортсменов. Хотя все прекрасно понимают, насколько серьёзно получение флажков в системе АДАМС. Три флажка — это дисквалификация. К счастью, пока они не третьи: у кого-то первый, у кого-то второй.

Единственное, беспокоит ситуация с двоеборцем Ивановым, у которого этот флажок может быть третьим. По нему окончательное решение пока не вынесено, ждём уведомления от РУСАДА», — цитирует Дубровского «Матч ТВ».

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