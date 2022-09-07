Степанова: Клебо робко указал на необходимость нашего возвращения. До людей стало доходить

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова заявила, что чувствует потепление в отношениях с зарубежными коллегами и болельщиками.

«Мне кажется, до всё большего количества народа на Западе начинает доходить, что мы не рухнули, а им, наоборот, предстоит сложная зима. Я, кстати, уверена, что они её переживут, справятся, одолеют. Они тоже крепкие, находчивые, они тоже умеют терпеть. Вопрос только: зачем, чего ради отказываться от привычных благ? Включая и полноценные спортивные соревнования.

Я чувствую изменение настроения там по тону сообщений, что мне приходят. Анонимного хейта всё меньше, попытки нравоучений совсем пропали, зато всё больше «я скучаю по вам, россияне», как мой новый друг Б.О. пишет.

Наивности нет. Как сказал недавно мой старший товарищ по сборной уважаемый Александр Андреевич Бессмертных, «тамошним политикам абсолютно фиолетово, что он думает». «Он» в данном случае — Йоханнес Клебо, который робко выразился о необходимости возвращения российских лыжников на международную арену. Наверное, Йоханнес тоже чувствует, что люди вокруг него несколько по-другому стали думать. Уже шаг в верном направлении», — написала Степанова для «Матч ТВ».