Расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

16 сентября стартует чемпионат России по лыжероллерам, который пройдёт в Тюмени. Соревнования завершатся 20 сентября августа. Представляем вашему вниманию расписание стартов.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Программа соревнований



16 сентября (пятница), 8:30 – Раздельный старт, классический стиль, 15 км. Женщины.

16 сентября (пятница), 10:30 – Раздельный старт, классический стиль, 20 км. Мужчины.

17 сентября (суббота), 9:00 – Спринт, классический стиль, 1600 м. Мужчины.

17 сентября (суббота), 9:30 – Спринт, классический стиль, 1300 м. Женщины.

19 сентября (понедельник), 8:30 – Раздельный старт, свободный стиль, 15 км. Женщины.

19 сентября (понедельник), 10:30 – Раздельный старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины.

20 сентября (вторник) – Кросс, 5 км. Женщины.

20 сентября (вторник) – Кросс, 8 км. Мужчины.