Расписание чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

16 сентября стартует чемпионат России по лыжероллерам, который пройдёт в Тюмени. Соревнования завершатся 20 сентября августа. Представляем вашему вниманию расписание стартов.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Программа соревнований
16 сентября (пятница), 8:30 – Раздельный старт, классический стиль, 15 км. Женщины.
16 сентября (пятница), 10:30 – Раздельный старт, классический стиль, 20 км. Мужчины.
17 сентября (суббота), 9:00 – Спринт, классический стиль, 1600 м. Мужчины.
17 сентября (суббота), 9:30 – Спринт, классический стиль, 1300 м. Женщины.
19 сентября (понедельник), 8:30 – Раздельный старт, свободный стиль, 15 км. Женщины.
19 сентября (понедельник), 10:30 – Раздельный старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины.
20 сентября (вторник) – Кросс, 5 км. Женщины.
20 сентября (вторник) – Кросс, 8 км. Мужчины.
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