Опасаясь отсутствия снега, норвежские лыжники в ноябре проведут сбор в Финляндии

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что мужская норвежская команда проведёт заключительный этап подготовки в Финляндии из-за опасений по поводу недостатка снега у себя в стране.

«Мы видим, что запасов снега стало меньше, а при таких ценах на электроэнергию состояние снега на рубеже октября-ноября настолько нестабильно, что мы поедем в Финляндию. Наверное, это первый раз, когда мы не будем проводить последний сбор перед началом сезона дома.

В последние годы мы занимались здесь на трассе с искусственным снегом, поскольку естественный снег стал задерживаться. Я беспокоюсь о будущих поколениях, что им не доведётся испытать стабильные белые зимы, которыми наслаждались я и многие другие», — приводит слова Эйрика Носсума TV2.