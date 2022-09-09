Бородавко — о выступлениях на Кубке мира: какой-то шанс остаётся, но он небольшой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявление директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, что санкции в отношении российских спортсменов будут сохранены.

«Международный олимпийский комитет только рекомендует международным федерациям не допускать российских спортсменов до своих стартов, а своими последними заявлениями МОК уже признаёт политизированность всех этих действий. И самое страшное, что отстранение идёт по национальному признаку. Но окончательное решение должны принять сами международные федерации. Всё равно какой-то шанс остаётся пока, но я думаю, что он небольшой», — приводит слова Юрия Бородавко ТАСС.