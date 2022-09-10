Хейди Венг рассказала о планах по возвращению к стартам после сотрясения мозга

Норвежская лыжница Хейди Венг рассказала, когда планирует полноценно вернуться к выступлениям в новом сезоне после перенесённого весной сотрясения мозга.

«Может быть, я немного отстаю в подготовке, но стараюсь думать о том, что сезон длинный. Я постараюсь не напрягаться в ноябре и декабре. Именно январь находится в центре моего внимания с точки зрения того, как дела складывались до сих пор.

Сейчас я чувствую, что травма остаётся позади, и смотрю вперёд. Сосредоточена на том, чтобы правильно начать тренировки», — приводит слова Хейди Венг NRK.

Напомним, Венг пропустила главный старт сезона-2021/2022 — Олимпийские игры в Пекине (Китай). Хейди сдала положительный тест на коронавирус перед вылетом на соревнования, на сборе команды Норвегии в Италии. Потом лыжница пропустила чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за сотрясения мозга, которое она получила, ударившись головой о лёд.