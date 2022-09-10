Амундсен — о допинговых проблемах Норвегии: нужно очиститься от этого как можно скорее

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в коньковой разделке на 15 км норвежец Харальд Эстберг Амундсен прокомментировал ситуацию с проблемами тестирования на допинг молодых спортсменов в Норвегии и российскую реакцию на это.
«Это была новость, которую я не ожидал. Я думал, что всё под контролем, что они следят за тем, чтобы это было одинаково во всех странах, что они контролируют это в Норвегии. Так что это было шоком.
Если мы строго относимся к тестированию всех других стран, мы не можем быть хуже. По крайней мере, мы не можем строить предположения о том, что другие страны делают то, что нам не нравится, если сами не введём строгий режим тестирования. Если вы молодой спортсмен из Норвегии, я не думаю, что тестирование как-то навредит.
Я понимаю реакцию, когда они удивляются, что мы не делаем это так же, как все другие страны. Думаю, нам нужно очиститься от этого как можно скорее и проводить тестирование молодых спортсменов. Это должно быть частью спорта, 15 лет вам или 25», — приводит слова Харальда Амундсена Nettavisen.
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