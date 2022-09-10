Иверсен — о реакции в России на допинговые проблемы Норвегии: не воспринимаю это серьёзно

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал ситуацию с проблемами тестирования на допинг молодых спортсменов в Норвегии и российскую реакцию на это.
«Я был немного удивлён. Надеюсь, что это может быть решено и не станет реальным случаем, когда нам придётся отменять какие-либо крупные соревнования. Было бы скучно.
Что говорят русские — в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Так что не воспринимаю это серьёзно. Я не чувствую никаких подозрений», — приводит слова Эмиля Иверсена Nettavisen.
В последние годы атлеты в возрасте от 15 до 18 лет не могли проходить тестирование без согласия родителей или опекунов, а значит, без предварительного предупреждения о визите допинг-офицеров, что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Из-за этой ситуации Норвегии грозили санкции со стороны ВАДА – от штрафа до запрета на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр и на участие в этих соревнованиях.
Решение вопроса требует изменения законодательства, на что у норвежцев не было времени, так как ВАДА дало срок до 9 сентября, поэтому заинтересованные стороны согласились на временные меры: норвежские национальные федерации и сборные теперь будут обязаны заранее получать согласие родителей или опекунов на проведение допинг-тестов.
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