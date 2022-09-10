Дидрик Тёнсет: многие иностранцы с подозрением относятся к Норвегии как к нации

Норвежский лыжник Дидрик Тёнсет прокомментировал ситуацию с проблемами тестирования на допинг молодых спортсменов в Норвегии и российскую реакцию на это.

«Это произошло внезапно. Хорошо, что это вскрылось и, возможно, дало небольшой импульс. Кажется, что для изменения такого закона требуется некоторое время, но теперь, по крайней мере, есть временное решение.

Думаю, что многие иностранцы с подозрением относятся к Норвегии как к нации. Мы небольшая страна, которая очень хорошо выступает на Олимпийских играх. То, что у нас есть система, в которой можно жульничать до 18 лет, — это нехорошо. Но не думаю, что это правило создано как лазейка. В системе есть изъян, из-за которого она выглядит не очень хорошо», — приводит слова Дидрика Тёнсета Nettavisen.

Напомним, в последние годы атлеты Норвегии в возрасте от 15 до 18 лет не могли проходить тестирование без согласия родителей или опекунов, а значит, без предварительного предупреждения о визите допинг-офицеров, что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Из-за этой ситуации стране грозили санкции со стороны ВАДА – от штрафа до запрета на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр и на участие в этих соревнованиях.



Решение вопроса требует изменения законодательства, на что у норвежцев не было времени, так как ВАДА дало срок до 9 сентября, поэтому заинтересованные стороны согласились на временные меры: норвежские национальные федерации и сборные теперь будут обязаны заранее получать согласие родителей или опекунов на проведение допинг-тестов. В дальнейшем в планах норвежцев изменить закон и позволить несовершеннолетним давать разрешение самим.