Эмиль Иверсен раскритиковал виды спорта, допустившие россиян на международные старты

Четырёхкратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен высказался о возможности допуска российских лыжников на международные старты, как это происходит в некоторых других видах спорта.



«Россия – вторая по силе страна в лыжных гонках, и у них есть лучший лыжник последних лет. Досадно, что нет сильнейшего конкурента и второй по силам страны. Но с отстранением России всё просто. Это неприятно для российских спортсменов и потеря для нас, но так всё и должно быть, пока идёт военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Всё просто.

В теннисе, гольфе, дзюдо и велоспорте россиянам позволяют выступать? Считаю, это очень плохо, что некоторые виды спорта не заняли чёткую позицию. Весь спорт должен быть един в этом вопросе, и многие виды свой выбор сделали. Всем видам спорта следует быть едиными на этот счёт», — приводит слова Иверсена Langrenn.