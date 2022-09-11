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Дмитрий Губерниев: ФЛГР не заинтересована в показе соревнований на всю страну

Дмитрий Губерниев: ФЛГР не заинтересована в показе соревнований на всю страну
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Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не заинтересована в показе чемпионата России по лыжероллерам, который пройдёт в Тюмени с 16 по 20 сентября.

«ФЛГР не заинтересована в показе соревнований на всю страну! И сентябрьский ЧР по лыжам никто не увидит. Впрочем, и самим лыжникам ЧР не особо нужен. Лидеры сборной выступать не хотят. Устюгов отказался наотрез, Большунов тоже не хочет в Тюмени бегать», — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее олимпийский чемпион в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что не выступит на летнем чемпионате России в Тюмени, куда приехал на сбор.

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