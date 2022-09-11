Линн Сёмскар одержала вторую подряд победу в общем зачёте Кубка мира по лыжероллерам

Шведская лыжница Линн Сёмскар второй год подряд стала первой в общем зачёте Кубка мира по лыжероллерам. Она обеспечила себе первую позицию после выигранного 10 сентября классического масс-старта на 14 км на заключительном этапе Кубка мира в Аматриче (Италия). На 11 сентября запланированы спринтерские гонки.
Лыжероллеры. Кубок мира. Аматриче, Италия
Классический масс-старт, 14 км. Женщины
1. Линн Сёмскар (Швеция) — 1:05.18,7.
2. Элиза Сорделло (Италия) отставание +7.25,6.
3. Виктория Олех (Украина) +11.22,8.
Положение в общем зачёте Кубка мира по лыжероллерам
Женщины
1. Линн Сёмскар (Швеция) — 660.
2. Элиза Сорделло (Италия) — 515.
3. Кития Аузина (Латвия) — 393.
Линн Сёмскар является десятикратной чемпионкой мира по лыжероллерам. Спортсменке 33 года.
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