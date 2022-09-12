Елена Вяльбе объяснила, в каком случае FIS снимет отстранение с России

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе рассказала, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) снимет отстранение с России в том случае, если соответствующее решение будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК). В настоящее время российские лыжники отстранены от международных турниров решением FIS, принятым в соответствии с рекомендациями МОК.

«FIS, как и все федерации, объявила: что будет делать МОК, то будем делать и мы. МОК ещё официально ничего не объявил, поэтому и международные федерации не объявляют», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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