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Елена Вяльбе объяснила, в каком случае FIS снимет отстранение с России

Елена Вяльбе объяснила, в каком случае FIS снимет отстранение с России
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе рассказала, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) снимет отстранение с России в том случае, если соответствующее решение будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК). В настоящее время российские лыжники отстранены от международных турниров решением FIS, принятым в соответствии с рекомендациями МОК.

«FIS, как и все федерации, объявила: что будет делать МОК, то будем делать и мы. МОК ещё официально ничего не объявил, поэтому и международные федерации не объявляют», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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