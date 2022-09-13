Бьорген — о перспективах норвежских лыжниц: наверняка найдутся те, кто удивит зимой
Поделиться
Восьмикратная олимпийская чемпионка 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала о перспективах норвежских лыжниц после того, как свою карьеру завершили Терезе Йохауг, Майкен Касперсен Фалла и Астрид Якобсен.
«Я не беспокоюсь. Но, возможно, нам придётся проявить больше терпения. Мы должны. Наверняка найдутся те, кто удивит зимой. Есть хорошие тренеры, которые вкладывают своё сердце и душу.
Когда Бенте Скари ушла, тоже была пустота, до этого было 10-12 замечательных лет. Нечасто встречаются лыжницы, которые так же хороши, как Терезе. Возможно, раз в 10-15 лет. Тогда разница становится большой. Конечно, заметно, что её нет. Но я думаю, что зимой нас могут приятно удивить», — приводит слова Марит Бьорген Dagbladet.
Новость по темеМарит Бьорген: сейчас у меня нет мотивации становиться тренером
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
10:19
-
09:34
-
09:25
-
00:56
- 12 сентября 2022
-
14:24
- 11 сентября 2022
-
15:10
-
15:05
-
14:40
- 10 сентября 2022
-
21:58
-
19:42
-
19:24
-
17:01
-
12:11
-
11:59
-
11:47
-
11:10
-
10:21
-
00:15
- 9 сентября 2022
-
15:04
-
11:27
- 8 сентября 2022
-
18:58
- 7 сентября 2022
-
17:51
-
15:49
-
12:38
- 6 сентября 2022
-
20:48
-
20:01
-
19:30
-
09:01
-
07:36
- 5 сентября 2022
-
22:14
- 4 сентября 2022
-
16:15
-
13:43
-
12:55
-
00:53
-
00:24
Партнерский контент