Бьорген — о перспективах норвежских лыжниц: наверняка найдутся те, кто удивит зимой

Восьмикратная олимпийская чемпионка 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген рассказала о перспективах норвежских лыжниц после того, как свою карьеру завершили Терезе Йохауг, Майкен Касперсен Фалла и Астрид Якобсен.

«Я не беспокоюсь. Но, возможно, нам придётся проявить больше терпения. Мы должны. Наверняка найдутся те, кто удивит зимой. Есть хорошие тренеры, которые вкладывают своё сердце и душу.

Когда Бенте Скари ушла, тоже была пустота, до этого было 10-12 замечательных лет. Нечасто встречаются лыжницы, которые так же хороши, как Терезе. Возможно, раз в 10-15 лет. Тогда разница становится большой. Конечно, заметно, что её нет. Но я думаю, что зимой нас могут приятно удивить», — приводит слова Марит Бьорген Dagbladet.