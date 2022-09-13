Жена Большунова показала трогательный жест внимания от Александра к новорождённой дочери

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, показала трогательный жест внимания от мужа.
Большунов с помощью газонокосилки нарисовал на траве имя их новорождённой дочери Евы.
«Наш папа очень нас ждал», — подписала фото Анна, добавив эмодзи «сердце» и «веселье».
Фото: из личного архива Анны Большуновой
Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями.
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
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