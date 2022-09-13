Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Мы должны относиться к этому серьёзно». Масгрэйв — о снижении интереса к лыжным гонкам

«Мы должны относиться к этому серьёзно». Масгрэйв — о снижении интереса к лыжным гонкам
Комментарии

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о снижении интереса мировой аудитории к лыжным гонкам.

«На самом деле я согласен с тем, что мы должны равняться на велосипедный спорт. Даже если это будет глобальным изменением, которое не произойдёт за одну ночь. Думаю, что болеть за команды, как, например, в Формуле-1 или велосипедном спорте, очень интересно. И это может помочь спортсменам из небольших стран получить помощь от крупных спонсоров.

Кажется, сейчас интерес к лыжным гонкам снизился по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Падение просмотров никогда не бывает хорошим признаком, мы должны относиться к этому серьёзно. Мы должны производить продукт, который люди захотят смотреть», — приводит слова Масгрэйва VG.

«Хочется, чтобы русские выступали». Норвежцы поменяли своё отношение к отстранению России? «Хочется, чтобы русские выступали». Норвежцы поменяли своё отношение к отстранению России?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022