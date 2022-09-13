«Мы должны относиться к этому серьёзно». Масгрэйв — о снижении интереса к лыжным гонкам
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Британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о снижении интереса мировой аудитории к лыжным гонкам.
«На самом деле я согласен с тем, что мы должны равняться на велосипедный спорт. Даже если это будет глобальным изменением, которое не произойдёт за одну ночь. Думаю, что болеть за команды, как, например, в Формуле-1 или велосипедном спорте, очень интересно. И это может помочь спортсменам из небольших стран получить помощь от крупных спонсоров.
Кажется, сейчас интерес к лыжным гонкам снизился по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Падение просмотров никогда не бывает хорошим признаком, мы должны относиться к этому серьёзно. Мы должны производить продукт, который люди захотят смотреть», — приводит слова Масгрэйва VG.
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