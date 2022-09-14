Александр Большунов и Наталья Непряева снялись с летнего ЧР по лыжным гонкам

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева пропустят летний чемпионат России (лыжероллеры), который пройдёт в Тюмени с 16 по 20 сентября. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
«В какой форме Большунов? Ему, как и всем переболевшим, нужно восстановление. Поэтому Большунов точно стартовать не будет. Точно также не побегут сёстры Непряевы и Александр Терентьев. У Маши Истоминой до сих пор температура, хотя тесты отрицательные. Артём Мальцев тоже больше недели лежал с температурой под 38. Эти спортсмены будут только тренироваться и восстанавливаться.
Алексей Червоткин также у нас очень сильно переболел, но это было в августе. Он не имел хорошей тренировочной практики, поэтому здесь он выйдет на старт только выборочных дистанций.
На чемпионате России большая часть группы стартовать не будет. Лыжники должны постепенно втянуться в работу. Из-за этого всю программу в Тюмени пробегут только Денис Спицов, Иван Якимушкин, Никита Денисов и Юлия Ступак», — цитирует Бородавко «Тюменская арена».
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
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