Амундсен: у Большунова очень хорошо развита верхняя часть тела, ему подойдёт каякинг

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, победитель этапов Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен оценил потенциал трёхкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова в гребном спорте и гольфе.

«У него очень хорошо развита верхняя часть тела, поэтому я думаю, что каякинг ему хорошо подходит, но я не могу поверить в то, что он сможет играть в гольф. Если вы занимаетесь лыжами, навряд ли вы сможете преуспеть в игре с мячом», — приводит слова Амундсена Nettavisen.

Напомним, в конце августа Большунов выступил в заезде на Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ, где занял со своей командой пятое место. Также россиянин пробовал себя в гольфе.