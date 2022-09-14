«Удар у него определённо будет сильный». Норвежец Тёнсет — о шансах Большунова в гольфе

Лыжник национальной сборной Норвегии Дидрик Тёнсет оценил физические качества трёхкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Большунова, которые могут помочь ему в освоении гольфа.

«С его телосложением, я думаю, он сможет хорошо ударить по мячу. Не уверен, сможет ли он направить мяч в правильном направлении, но в том, что мяч полетит далеко, я не сомневаюсь», — приводит слова Тёнсета Nettavisen.

Напомним, недавно Большунов изъявил желание попробовать свои силы в гольфе после того, как довольно успешно выступил в заезде на Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ, где занял со своей командой пятое место.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.