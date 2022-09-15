Клебо считает, что лыжные гонки остаются хорошим продуктом
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался на тему снижения интереса к лыжным гонкам.
«На самом деле я рассматриваю лыжные гонки в атакующей позиции. Я думаю, что они являются хорошим продуктом. Важно, чтобы мы, спортсмены, сосредоточились на том, во что мы можем внести свой вклад. И, по крайней мере, со своей стороны я трачу много времени, чтобы быть хорошим образцом для подражания.
В США у меня была возможность быть со всеми местными командами в Парк-Сити, я провёл с ними сессию. Я услышал, что здесь, в Юте, есть очередь, чтобы вступить в лыжный клуб, так как много людей хотят покататься на лыжах. Так что интерес есть, абсолютно. Не надо красить всё в черный цвет», — приводит слова Клебо Nettavisen.
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