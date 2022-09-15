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Клебо — о тренировках в США: у меня ещё есть некоторая боль, но я чувствую прогресс

Клебо — о тренировках в США: у меня ещё есть некоторая боль, но я чувствую прогресс
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо рассказал о своём состоянии на высотных тренировках в США.

«У меня есть всё, чтобы делать большую часть тренировок сейчас. У меня ещё есть некоторая боль, но я чувствую прогресс. Если продолжится таким же образом, я надеюсь, что полностью избавлюсь от травмы в сентябре-октябре.

До сих пор пребывание на высоте было просто превосходным во всех отношениях. Погода была прекрасная, постоянные тренировки, и травма уходит. Мне не на что жаловаться. Я делаю то, во что очень верю», — приводит слова Клебо TV2.

Ранее у Клебо диагностировали растяжение верхней части подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил несколько недель полноценных тренировок.

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