Йоханнес Клебо: пребывание на высоте — часть долгосрочного плана
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо рассказал о значении высотных тренировок в США.
«Я верю в высотную подготовку, даже если чемпионат мира зимой не проходит на высоте. Для меня тренировки на высоте нацелены как на предстоящую зиму, так и на следующие сезоны. Главными моментами станут чемпионат мира в Тронхейме в 2025 году и Олимпийские игры в Италии в 2026 году. Пребывание на высоте — часть долгосрочного плана, в который я очень верю.
Думаю, что многому научился на тренировках здесь. Я смог сделать то, что планировал, и даже больше. Навёрстываю упущенное после травмы. И не упускаю из виду тот факт, что следующей зимой я смогу увеличить скорость», — приводит слова Клебо TV2.
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