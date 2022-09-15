Вероника Степанова снялась с первой гонки на летнем чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова пропустит гонку на 15 км классическим ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), которая пройдёт завтра, 16 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Урала», ссылаясь на слова тренера сборной России Егора Сорина. Турнир пройдёт в Тюмени с 16 по 19 сентября.
Также сообщается, что Степанова намерена выступить в спринте и в гонке на 15 км коньковым ходом.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
16 сентября (пятница), 8:30 – Раздельный старт, классический стиль, 15 км. Женщины.
16 сентября (пятница), 10:30 – Раздельный старт, классический стиль, 20 км. Мужчины.
17 сентября (суббота), 9:00 – Спринт, классический стиль, 1600 м. Мужчины.
17 сентября (суббота), 9:30 – Спринт, классический стиль, 1300 м. Женщины.
19 сентября (понедельник), 8:30 – Раздельный старт, свободный стиль, 15 км. Женщины.
19 сентября (понедельник), 10:30 – Раздельный старт, свободный стиль, 20 км. Мужчины.
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