Елена Вяльбе высказалась о грядущем решении FIS по отстранению российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе поделилась мнением о возможном решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) по отстранению российских лыжников. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК.

«Сейчас МОК настроен на то, чтобы российские спортсмены не участвовали в международных стартах. Посмотрим, сезон начинается в ноябре.

В первых числах октября FIS будет выносить решение. Какое оно будет — отстранят нас от всего сезона или пока от Кубка мира и, возможно, в феврале мы сможем выехать на чемпионат мира — не знаю. Могут быть разные вариации. Мы оптимисты, всегда надеемся на лучшее. Спорт должен быть вне политики, мы занимаемся своим делом», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч!».

Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах: