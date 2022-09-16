Елена Вяльбе высказалась о грядущем решении FIS по отстранению российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе поделилась мнением о возможном решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) по отстранению российских лыжников. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК.
«Сейчас МОК настроен на то, чтобы российские спортсмены не участвовали в международных стартах. Посмотрим, сезон начинается в ноябре.
В первых числах октября FIS будет выносить решение. Какое оно будет — отстранят нас от всего сезона или пока от Кубка мира и, возможно, в феврале мы сможем выехать на чемпионат мира — не знаю. Могут быть разные вариации. Мы оптимисты, всегда надеемся на лучшее. Спорт должен быть вне политики, мы занимаемся своим делом», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч!».
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
- 16 сентября 2022
-
09:36
-
09:23
- 15 сентября 2022
-
14:22
-
13:17
-
12:10
-
12:00
-
11:26
-
09:37
-
09:17
- 14 сентября 2022
-
21:58
-
18:07
-
17:39
-
16:57
-
16:37
-
15:32
-
14:25
-
11:30
- 13 сентября 2022
-
21:42
-
20:44
-
19:57
-
18:30
-
15:27
-
10:19
-
09:34
-
09:25
-
00:56
- 12 сентября 2022
-
14:24
- 11 сентября 2022
-
15:10
-
15:05
-
14:40
- 10 сентября 2022
-
21:58
-
19:42
-
19:24
-
17:01
-
12:11