Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стали известны призовые на летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Стали известны призовые на летнем чемпионате России по лыжным гонкам
Комментарии

Стало известно, какие призовые получат лыжники, попавшие в первую шестёрку в гонках на летнем чемпионате России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Победитель получит 100 тыс. рублей, второй призёр — 80 тыс., третий — 60 тыс., далее — 40, 30 и 20 тыс. рублей.

Напомним, российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) одержала победу в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Она показала результат 37 минут 56,7 секунды. Второй к финишу пришла Елизавета Пантрина (в девичестве Бекишева). Она отстала от победительницы на 5,6 секунды. Замкнула тройку Екатерина Смирнова, отставшая ещё на 2,9 секунды.

У лучшего лыжника России проблемы со здоровьем. Что происходит с Александром Большуновым? У лучшего лыжника России проблемы со здоровьем. Что происходит с Александром Большуновым?

Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022