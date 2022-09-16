«Очень рад выиграть в такой серьёзной компании». Илья Семиков — о победе на летнем ЧР

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Он финишировал с результатом 45 минут 41,0 секунды.
«Сейчас нахожусь в довольно неплохой форме. Очень рад выиграть в такой серьёзной компании. Понятно, что все сейчас в разных состояниях. Кто-то под нагрузкой, кто-то после болезни. Но вышли, посоревновались между собой, всё здорово.
У нас был довольно тяжёлый тренировочный период. Потом многие переболели. Наверное, из-за этого получился небольшой спад. Но вот к этим стартам форму снова удалось набрать. Что касается меня лично, то я этом году немного изменил свою подготовку. И пока меня радует тот результат, который удаётся показывать.
Сегодня сразу начал мощно работать. В Тюмени на лыжероллерах результаты обычно довольно плотные. По ходу дистанции мне стали говорить, что начал выигрывать, отрываться. И уже спокойнее себя чувствовал. Плюс помогло, что несколько кругов отработали вместе с Алексеем Червоткиным», — приводит слова Ильи Семикова телеграм-канал «Тюменская Арена».
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