Опубликован старт-лист мужского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени

Стал известен старт-лист участников мужского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Гонка пройдёт 17 сентября на дистанции 1600 м. Начало квалификации спринта запланировано на 9:00 мск.



В первой тройке на старт выйдут Антон Тимашов, Денис Филимонов и Сергей Ардашев (все — Республика Татарстан). Иван Якимушкин начнёт гонку 12-м, Глеб Ретивых — 15-м, а Денис Спицов — 32-м (все — Тюменская область).

Чемпионат России по лыжным гонкам. Тюмень. Спринт. Мужчины

1. Антон Тимашов (Республика Татарстан)

2. Денис Филимонов (Республика Татарстан)

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)

6. Андрей Собакарёв (Новосибирская область)

11. Иван Горбунов (Республика Татарстан)

12. Иван Якимушкин (Тюменская область)

14. Савелий Коростелёв (Пермский край)

15. Глеб Ретивых (Тюменская область)

17. Сергей Забалуев (Санкт-Петербург)

18. Фёдор Назаров (Москва)

20. Сергей Волков (Республика Татарстан)

23. Илья Семиков (Республика Коми)

32. Денис Спицов (Тюменская область)