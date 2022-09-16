Вяльбе рассказала о состоянии Большунова, который пропускает чемпионат России в Тюмени

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который отказался от участия в летнем чемпионате России в Тюмени из-за болезни.

«Саша здесь с первого дня, тренируется. Все, кто болели, рано или поздно возвращаются. Первой ласточкой был Алексей Червоткин. Сказать, что он восстановился, нельзя. Даже три дня с температурой, а потом просто коронавирус неделю оставляют свой след надолго. Но я уверена, что до зимнего сезона у всех ещё есть время восстановиться. Главное, больше не подхватывать, а то он сейчас как грипп, и когда болеешь, даже особо не понимаешь, что болеешь. А последствия всё равно, к сожалению, есть», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».