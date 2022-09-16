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Старт-лист женского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени

Старт-лист женского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени
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Определился старт-лист участниц женского спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Гонка пройдёт 17 сентября на дистанции 1300 м. Начало квалификации запланировано на 9:25 мск.

Первой на старт выйдет Алёна Баранова (Томская область). За ней гонку начнёт Ольга Якимушкина (Тюменская область). Третьей стартует Александра Кононова (Москва), 12-й — Екатерина Смирнова (Тюменская область), 13-й — Юлия Ступак (Республика Коми).

Чемпионат России по лыжным гонкам. Тюмень. Спринт. Женщины

1. Алёна Баранова (Томская область)
2. Ольга Якимушкина (Тюменская область)
3. Александра Кононова (Москва)
10. Анна Грухвина (Тюменская область)
11. Екатерина Мегедь (Республика Татарстан)
12. Екатерина Смирнова (Тюменская область)
13. Юлия Ступак (Республика Коми)
14. Елизавета Пантрина (Тюменская область)
18. Диана Соболева (Санкт-Петербург)
20. Христина Мацокина (Республика Татарстан)

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