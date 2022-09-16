Елена Вяльбе — о призовых на ЧР: не очень хочу, чтобы СМИ считали деньги в наших кошельках

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала СМИ, которые уделяют повышенное внимание размеру призовых на внутрироссийских соревнованиях лыжников, включая летний чемпионат России в Тюмени.
Размер призовых стал известен только в день старта соревнований — сегодня, 16 сентября. Победитель получит 100 тыс. рублей, второй призёр — 80 тыс., третий — 60 тыс., вошедшие в топ-6 — 40, 30 и 20 тыс. рублей соответственно.
«Я не очень хочу, чтобы в средствах массовой информации считали деньги в наших кошельках. Давайте это не будет главной темой, о чём можно разговаривать в СМИ. Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом. Спортсмены получают заработную плату, это их работа. Они не знали до сегодняшнего дня о призовых? Ну и прекрасно! Мы работаем над этим, я не хочу на каждом столбе об этом объявлять. В первую очередь спортсмены — государственные люди. Они получают зарплату, вот и всё. Те, кто не хотят бегать за медали, могут идти в футбол. Там можно заработать хорошие деньги», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
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