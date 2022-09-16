Вяльбе высказалась о желании Клебо соревноваться с российскими лыжниками

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова норвежца Йоханнеса Клебо, который в недавнем интервью заявил, что хотел бы возвращения российских лыжников на международные старты, чтобы соревноваться с сильнейшими.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах под своей эгидой до конца летнего сезона. Решение по зимнему сезону будет принято в начале октября.
«Читала высказывание Клебо. Вообще, хорошие спортсмены всегда любят соревноваться с сильнейшими. Мы являемся главными конкурентами норвежской сборной. Сложно говорить, кто из нас лидер. Мы где-то с ними в одной плоскости стоим. Поэтому я его прекрасно понимаю. Когда какие-то команды не выступают, проигрывает в целом весь вид спорта. Так как нет конкуренции. И, судя по тому, что мы не где-то там внизу были по рейтингам телетрансляций, FIS тоже сейчас может задуматься вообще», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
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