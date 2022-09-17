Юлия Ступак показала лучший результат в квалификации спринта на ЧР в Тюмени

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак показала лучший результат в квалификации классического спринта на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Её время — 4.03,19. Екатерина Евтягина отстала на 3,74 секунды, Елизавета Пантрина — на 4,86.

Всего на старт вышли 67 девушек, дальнейшую борьбу продолжат 30 участниц. Представляем шестёрку лучших в квалификации.

Летний чемпионат России. Тюмень

Спринт. Квалификация. Женщины

1. Юлия Ступак — 4.03,19.

2. Екатерина Евтягина +3,74.

3. Елизавета Пантрина +4,86.

4. Алеся Рушенцева +5,79.

5. Анна Грухвина +8,18.

6. Алёна Баранова +8,52.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября.