Глеб Ретивых стал чемпионом России в спринте на летнем ЧР в Тюмени

Российский лыжник Глеб Ретивых добрался первым к финишу в финале классического спринта на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Его результат — 3.32,19. Серебряная медаль у Андрея Кузнецова с отставанием 0,02 секунды, третье место занял Сергей Ардашев (отставание 0,88).



Всего на старт квалификации вышли 127 участников.



Летний чемпионат России. Тюмень

Спринт. Финал. Мужчины



1. Глеб Ретивых — 3.32,19.

2. Андрей Кузнецов +0,02.

3. Сергей Ардашев +0,88.

4. Андрей Парфёнов +1,6.

5. Денис Филимонов +2,13.

6. Иван Горбунов +8,22.



Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В заключительный соревновательный день, 19 сентября, спортсменов ожидают гонки свободным стилем.

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