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Глеб Ретивых стал чемпионом России в спринте на летнем ЧР в Тюмени

Глеб Ретивых стал чемпионом России в спринте на летнем ЧР в Тюмени
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Российский лыжник Глеб Ретивых добрался первым к финишу в финале классического спринта на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Его результат — 3.32,19. Серебряная медаль у Андрея Кузнецова с отставанием 0,02 секунды, третье место занял Сергей Ардашев (отставание 0,88).

Всего на старт квалификации вышли 127 участников.

Летний чемпионат России. Тюмень
Спринт. Финал. Мужчины

1. Глеб Ретивых — 3.32,19.
2. Андрей Кузнецов +0,02.
3. Сергей Ардашев +0,88.
4. Андрей Парфёнов +1,6.
5. Денис Филимонов +2,13.
6. Иван Горбунов +8,22.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В заключительный соревновательный день, 19 сентября, спортсменов ожидают гонки свободным стилем.

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