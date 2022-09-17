Александр Большунов объяснил решение не выступать на летнем чемпионате России в Тюмени

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал отказ от участия в летнем чемпионате России – 2022, который с 16 по 20 сентября проходит в Тюмени.

«Совсем недавно перенёс болезнь. Вот только сейчас начинаю восстанавливаться. Уже тренируюсь в обычном режиме. Но пока чувствую, что готов на 5–10 процентов от своей оптимальной формы. Так что буду набирать кондиции», — приводит слова Большунова телеграм-канал «Тюменская арена».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.