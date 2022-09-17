Александр Большунов: привыкаю к новой жизни в качестве папы

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от рождения первого ребёнка.

27 августа 2022 года бывшая российская лыжница супруга Большунова Анна родила ему дочку, которую назвали Ева. Александр и Анна поженились в апреле 2021 года.

«Да, это особые ощущения. Теперь привыкаю к новой жизни в качестве папы», — приводит слова Большунова телеграм-канал «Тюменская арена».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.