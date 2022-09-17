Панжинский: пропущенный сезон не скажется на уровне лыж. Два-три — и мы начнем проседать

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в личном спринте Александр Панжинский высказался на тему отстранения российских лыжников от международных стартов.
«Один сезон точно не скажется на уровне лыж в стране. Наоборот, возможно, подтянем скамейку запасных, и тогда лучшие спортсмены нашей страны будут соревноваться со вторым эшелоном, подрастающим поколением. Конкуренция будет уплотняться и расти. Те ребята, которые мечтали попасть на Кубок мира, чемпионат мира, но не могли по каким-то факторам, получают возможность соревноваться с лучшими.
Для массовости и общего роста лыжных гонок — это плюс. Два-три сезона — и мы начнем проседать. Посмотрим, будем надеяться, что вопрос решится быстро», — приводит слова Александра Панжинского ТАСС.
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