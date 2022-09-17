Вяльбе — о бане: не думаю, что мы должны повесить нос. Вердикт вынесут только в октябре

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила возможность допуска российских спортсменов к международным соревнованиям к старту грядущего зимнего сезона.

«Я не думаю, что мы должны повесить нос и думать, что всё плохо. Вердикт вынесут только в первых числах октября. Может, до этого будут ещё какие-то вводные. Всё-таки решает не международная федерация, а МОК. Так что посмотрим. Если МОК пойдёт на какие-то послабления, то в FIS пойдёт одна бумага, если же будет жёстко стоять на своём, как сейчас, то всё останется так же, как и в конце прошлого сезона.

Я читала в прессе, что некоторые члены МОК говорят о том, что наших спортсменов надо возвращать. Все же несут финансовые убытки, это надо понимать. Телевизионная картинка, за которую люди платят деньги, другая, а международные федерации за счёт этого живут. Не хочу сильно мусолить эту тему. Нужно верить в лучшее, но быть готовым к любой ситуации», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».